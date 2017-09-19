Мурманская область. Арктика19.09.17 10:48
«Природа и молодёжь» проводит очередную акцию по сбору макулатуры
21-22 сентября с 15 до 19 часов организация «Природа и молодёжь» объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдёт в офисе организации: г.Мурманск, Кольский просп., 110а, офис 3-31.
Активисты «ПиМ» напоминают, что во время акции он принимают только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств, а также убедительно просят упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать пачки веревкой/скотчем.
Во время акции не принимается горелая, мокрая бумага и картон, бумага, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 713 человека
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Последние комментарии
Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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