«Природа и молодёжь» проводит очередную акцию по сбору макулатуры

21-22 сентября с 15 до 19 часов организация «Природа и молодёжь» объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдёт в офисе организации: г.Мурманск, Кольский просп., 110а, офис 3-31.

Активисты «ПиМ» напоминают, что во время акции он принимают только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств, а также убедительно просят упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать пачки веревкой/скотчем.

Во время акции не принимается горелая, мокрая бумага и картон, бумага, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.