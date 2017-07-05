Природа не прощает ошибок

Сегодня в Главном управлении МЧС России по Мурманской области состоялся брифинг по вопросам безопасности в летний период. В нём приняли участие Владимир Туманов, главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам и Сергей Потапенко, начальник поисково-спасательного подразделения города Мурманска Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра филиала СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ).

Владимир Туманов - главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам, начал своё сообщение с трагической информации, рассказав журналистам о том, что с 1 июня текущего года – наступления календарного лета в Мурманской области - спасателями уже проводилось восемь спасательных операций, во время которых были найдены два тела погибших граждан, а шесть тел, предположительно тоже погибших, на сегодняшний день ещё не найдены. Поисковые мероприятия, которые в основном проводятся на водных объектах Мурманской области, продолжаются.

Главный государственный инспектор отметил, что вода ошибок не прощает, напомнив, что при посещении водоёмов необходимо обязательно применять средства защиты, соблюдать правила безопасности, учитывать погодные условия. Владимир Туманов обратил внимание на то, что спасатели часто отмечают случаи, когда любители водных прогулок или рыбалки используют плавательные средства, например, предназначенные для внутренних водоёмов, на Кольском заливе и в море. Часто северяне и гости нашего края не учитывают прогноз погоды. В очередной раз спасатель отметил, что на Кольском полуострове вода никогда не прогревается до комфортных температур для купания в открытых водоёмах, что в нашем регионе нет ни одного пляжа, предназначенного для этих процедур. «Недавно только в нашем регионе температура воздуха стала соответствовать летнему периоду, и именно в эти три-четыре дня у нас произошли несчастные случаи на воде», - отметил Владимир Туманов, главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам.

Сергей Потапенко, начальник поисково-спасательного подразделения города Мурманска Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра филиала СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ), раскрыл вопросы безопасности в лесах Кольского полуострова. Он отметил, что единый номер экстренных служб «112» не является прямым со спасательными службами. Этот вызов позволяет только связаться с оператором, который получает первичную информацию о ЧП. «Поэтому нужно понимать, что для получения информации о каком-то случае, для организации спасательной операции, нужно время, - заметил начальник поисково-спасательного подразделения города Мурманска. – Направляясь в путешествие в тот или иной район, нужно чётко для себя понимать, какой оператор обеспечивает связь в этом районе».

Сергей Потапенко отметил, что современные средства связи позволяют определить его координаты нахождения от ближайшей трансляционной вышки, поэтому надо хорошо уметь этими функциями пользоваться. Наиболее опасными в Мурманской области являются места, расположенные в районе Хибин – Кировска и Апатитов, так как здесь и хуже работает связь, и трудный рельеф.

- Мы каждый год об этом говорим, но люди всё равно пренебрегают требованиями безопасности, - замечает Сергей Потапенко, начальник поисково-спасательного подразделения города Мурманска Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра филиала СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ). - А всё на самом деле очень просто, собираясь в лес, надо рассчитывать на непредвиденные условия, например, на резкую смену погоды, возможность задержки во время путешествия. И к этому надо быть готовым.