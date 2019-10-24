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Мурманская область. Арктика24.10.19 14:21

Природа, спорт, хорошая работа и друзья – российские и норвежские школьники нашли ответ на вопрос «Почему я хочу жить на Севере»

В рамках проектов – «Будь технарем!» программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» и «Вместе мы сможем» Норвежского Баренцева секретариата в Мурманской области побывали норвежские школьники из муниципалитета Альта.

Ребята посетили школу в Заполярном и музей занимательных наук «Фокус» в Мурманске, встретились с представителями бизнеса из Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» и представительства компании «ЭНЕЛ» в Мурманской области. Норвежские старшеклассники интересовались вопросами, связанными с развитием экономики Мурманской области, транспорта, энергетики, горной промышленности, кластера подрядчиков арктических шельфовых проектов, ветроэнергетики и строительством ветропарка в регионе.

Итогом программы пребывания стали дебаты, в ходе которых норвежские и российские старшеклассники совместно искали ответ на вопрос «Почему я хочу жить на Севере». Основными аргументами выбора жизни на Севере для ребят стали природные особенности Севера (северное сияние, сопки, фьорды, снег), возможность заниматься зимними видами спорта (кайтинг, снегоходы, юкигассен, лыжи), хорошая работа в будущем, друзья и родители рядом.

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