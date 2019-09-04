Природоохранной прокуратурой наказаны должностные лица АО «ОЛКОН»

Природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения акционерным обществом «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «ОЛКОН») законодательства РФ об охране вод, во время которой было установлено, что в карьерной чаше карьера XV-летия Октября общества образуются карьерные сточные воды, которые собираются в нижней точке, откуда водоотливными установками перекачиваются на борт карьера и в нарушение статей 34 и 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ отводятся АО «ОЛКОН» на рельеф местности.

Также в нарушение ч. 3 ст. 35 , п.п. 1 ч. 2 ст. 39, ч. 6 ст. 56, п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ АО «ОЛКОН» при использовании водного объекта - болото на водосборе озера Имандра осуществляет сброс сточных вод с превышением нормативов допустимых сбросов, установленных разрешением на сброс веществ и микроорганизмов в водный объект от 12.03.2018 № 155.

Кроме того, прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований п. 5 ч. 2 ст. 39 Водного кодекса РФ, п. 6 Порядка ведения водопользователями учёта объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, утверждённого приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 205, средства измерения объема сбросов сточных вод (расходомеры) по выпускам №№ 2, 5 неисправны.

Природоохранным прокурором в отношении должностных лиц АО «ОЛКОН» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей. Также в целях устранения выявленных нарушений генеральному директору АО «ОЛКОН» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства РФ об охране вод.