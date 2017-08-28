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Мурманская область. Арктика28.08.17 09:07

Природоохранной прокуратурой в отношении должностного лица ООО «Асгард» возбуждены дела по нарушению законодательства РФ об охране вод и защите водных биологических ресурсов

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» законодательства РФ об охране вод и защите водных биологических ресурсов при использовании лесного участка, расположенного в Кольском районе на 36 км автодороги Кола-Госграница. Проверкой установлено, что в целях водоснабжения объектов рекреационного назначения, расположенных на территории оздоровительной базы «Голубая бухта», ООО «Асгард» при помощи насосной станции осуществляет забор водных ресурсов из реки Тулома (Нижнетуломское водохранилище), которая относится к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории.

В нарушение п.1 ч.1 ст.11 Водного кодекса Российской Федерации ООО «Асгард» организовано водоснабжение объектов рекреационного назначения в отсутствие договора водопользования.

Также общество в нарушение ст.44 Водного кодекса Российской Федерации осуществляет сброс дренажных, ливневых вод в реку Тулома в пределах границ зоны санитарной охраны источника хозяйственно-бытового водоснабжения и рыбоохранных зон. На арендуемом ООО «Асгард» лесном участке в нарушение ст.65 Водного кодекса РФ в береговой полосе реки Тулома размещены канализационные колодцы, заполненные хозфекальными стоками, а в границах водоохраной зоны реки размещены строительные отходы.

Кроме того, природоохранной прокуратурой установлено, что в нарушение ст.50 федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» деятельность общества, связанная с забором водных ресурсов из водного объекта рыбохозяйственного значения высшей категории, с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального Агентства по рыболовству не согласована.

По данным фактам природоохранной прокуратурой в отношении должностного лица ООО «Асгард» возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), ч.1 ст.8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности), ч.1 ст.8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, в случаях, если такие требования установлены законом).

Также природоохранной прокуратурой должностному лицу общества объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха.

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