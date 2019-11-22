Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения экологического законодательства при осуществлении Мурманским морским рыбным портом хозяйственной деятельности

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства, а также решения Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства о согласовании условий использования водного объекта, Мурманским морским рыбным портом при осуществлении сброса сточных вод в Кольский залив не обеспечена их очистка до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552.

Кроме того, в ходе выездной проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, выявлены факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления на используемом обществом земельном участке.

По выявленными нарушениям законодательства природоохранным прокурором в отношении должностных лиц общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), которые направлены для рассмотрения в Балтийско-Арктическое Межрегиональное управление Росприроднадзора и Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителя организации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.