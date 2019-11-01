Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ПАО «Мурманскавтотранс»

Установлено, что при осуществлении деятельности Североморского автотранспортного предприятия ПАО «Мурманскавтотранс» происходит сброс сточных вод по выпуску № 1 в водный объект – реку Роста. Сброс сточных вод в водный объект осуществляется обществом в отсутствие правоустанавливающих документов.

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица Североморского автотранспортного предприятия ПАО «Мурманскавтотранс» природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта).

По результатам рассмотрения Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области административного дела виновное должностное лицо общество привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время в целях устранения выявленных нарушений водного законодательства во исполнение представления природоохранного прокурора ПАО «Мурманскавтотранс» осуществляет работы по оформлению Решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод.