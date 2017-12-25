Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства об отходах I-IV классов опасности

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведения проверок исполнения законодательства об отходах производства и потребления выявлены нарушения названного законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Инженерная Компания Севера», осуществляющего предпринимательскую деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности.

Установлено, что обществом в нарушение законодательства об отходах производства и потребления допускается складирование отходов на площадках, не оборудованных навесом, ливневой канализацией и соответствующими очистными сооружениями. Сброс ливневых вод с площадки осуществляется через водоотводные ливневые лотки, документы об очистке которых в организации отсутствуют.

Также проверка показала, что контейнер для твёрдых бытовых отходов, ёмкости для хранения промасленных ветошей расположены непосредственно на грунте и не укрыты от воздействия атмосферных осадков и ветров.

Производственный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере обращения с отходами не осуществляется, журнал учёта отходов, переданных третьим лицам, организацией не ведется. Работники, непосредственно допущенные к транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов I-IV классов опасности, соответствующее обучение и профессиональную подготовку не прошли.

В связи с выявленными нарушениями законодательства природоохранным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ.