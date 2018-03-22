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Мурманская область. Арктика22.03.18 08:10

Пришёл в гости и украл у хозяина квартиры деньги

В дежурную часть отдела полиции Апатитов с заявлением о краже, совершенной в его квартире, обратился местный житель 1977 года рождения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что накануне у него в гостях находился знакомый. После его ухода мужчина обнаружил пропажу 16 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего местного жителя 1989 года рождения и доставили в отдел полиции. Северянин признался в совершении кражи и пояснил, что воспользовался тем, что наличные находились в свободном доступе, а хозяин был недостаточно внимателен. Похищенное частично изъято полицейскими при обыске.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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