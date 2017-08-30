Пришёл в гости, выпил и ударил ножом в грудь гостеприимного хозяина

В полицию Мурманска из медицинского учреждения поступило сообщение о вызове в общежитие по ул. Свердлова скорой медицинской помощи. Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что в процессе совместного распития спиртных напитков 49-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства в ходе конфликта ударил ножом в грудь, предплечье и бедро своего знакомого – хозяина комнаты 1966 года рождения. Потерпевший был госпитализирован.

Полицейские на месте задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершенном деянии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание за данное преступление, предусмотренное законодательством – лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.