Пришкольные катки пользуются популярностью у мурманчан

Городские власти уделяют большое внимание развитию доступной и комфортной среды для занятий физкультурой и спортом.

Так, последние несколько лет в Мурманске каждую зиму заливают пришкольные катки. На ледовом корте возле школы № 21 (улица Крупской, 26) помимо взрослых любителей коньков и учащихся занимаются хоккеисты и фигуристы ДЮСШ № 6.

В 2016 году возле площадки был установлена раздевалка, которой свободно пользуются не только дети, но и взрослые. Бесплатные хорошо освещенные корты работают на базе 14 образовательных учреждений Мурманска: у школ № 1, 16, 20, 21, 26, 28, 31, 37, 41, 44, 49, 57, гимназии № 7 и Мурманского международного лицея.

— Современное тартановое покрытие позволяет в летнее время использовать эти площадки для других видов спорта, — рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. — Пользоваться кортами могут все желающие совершенно бесплатно, в зимнее время освещение на территории школ включено ежедневно до 10 вечера.

Любители активного отдыха могут провести время и на городских спортивных стадионах: «Авангард» (улица Лобова, 51), «Юность» (улица Героев Рыбачьего, 8а) и «Льдинка» (улица Беринга, 14а). Катки открыты для свободного катания после тренировок спортсменов, по вечерам до 22 часов.