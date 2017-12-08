Пришла зима, цены на овощи пошли в рост

Как сообщает Мурманскстат, с 28 ноября по 4 декабря текущего года в Мурманской области отмечен рост цен на морковь (на 1,7%), картофель (на 1,6), яблоки (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 0,7), мороженую неразделанную рыбу, сливочное масло, шлифованный рис (на 0,5%).

Средние цены на сахарный песок, куриные яйца снизились (соответственно на 2,6% и на 1,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.