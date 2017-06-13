Пришло лето - пора жить без отопления и горячей воды

Лето шагает по Мурманской области. Сегодня уже в большинстве городов региона будет завершён отопительный сезон.

Например, 13 июня в ЗАТО г.Североморск завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано главой администрации ЗАТО г.Североморск. Основанием для окончания отопительного сезона стала среднесуточная температура наружного воздуха, позволяющая эксплуатацию жилого фонда и учреждений в летнем режиме.

Уже сегодня предприятия, независимо от форм собственности, имеющие тепловые источники, обеспечивающие отопление жилищного фонда ЗАТО г.Североморск и общественных зданий, завершили отопительный период. Бесперебойной подачей горячей воды и теплоснабжением будут обеспечены объекты ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск», а так же отдельно стоящие здания и объекты Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск, работающие в дежурном режиме.

В связи с плановыми профилактическими температурными и гидравлическими испытаниями тепловых сетей в ЗАТО Североморск запланированы отключения горячего водоснабжения.

В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха, а также в целях проведения испытаний и ремонтов тепловых сетей издано постановление администрации и города Апатиты от 8.06.2017 № 759 «О завершении отопительного периода 2016/2017 гг.».

Доводит до сведения северян и МУП «Энергия», что в связи с проведением испытаний на плотность и прочность, а также проведением остановочного ремонта котельного оборудования, в н.п. Африканда-2, ст.Африканда -1 будет отключено горячее водоснабжение с 13 по 23 июня.