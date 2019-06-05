Пришло лето – пора отключать горячую воду

Гидравлические испытания, испытания на максимальную температуру и опрессовки на Центральной котельной пройдут 4-10 июня и 20-26 августа, на Южной котельной - 10-17 июля, 24 - 26 июля и 6-12 августа, на Восточной котельной - 18-24 июня, 3-5 июля и 13 - 19 августа.

Для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании теплоисточники остановят на Центральной котельной с 9-22 июля, на Южной котельной - с 25 июня по 8 июля, на Восточной котельной - с 23 июля по 5 августа.

На Северной котельной остановка источника по горячему водоснабжению продлится с 2 по 15 июля. Горячей воды в домах, запитанных от этой котельной, не будет также с 3 по 6 июня, 24 по 27 июня.

Дома, получающие тепло от котельной «Роста», останутся без горячего водоснабжения с 10 по 13 июня, 22 по 25 июля, с 1 по 14 августа. Котельную микрорайона Абрам-мыс отключат с 18 по 20 июня, с 17 по 30 июля, 6 августа по 8 августа.

В домах, обслуживаемых котельной ТЦ «Росляково-1», горячей воды не будет с 3 по 5 июня, с 16 по 29 июля, с 5 по 7 августа. Дома, получающие тепло от котельной ТЦ "Росляково Южное", останутся без горячего водоснабжения с 6 по 7 июня, с 16 по 29 июля, с 8 по 9 августа.