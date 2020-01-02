Пришло ли время северного шельфа?

Несмотря на действие западных санкций, Арктика остаётся зоной международного сотрудничества

Очередная, 12-я по счёту, конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом» состоялась 13 ноября 2019 г . в Мурманске в рамках проведения Мурманской международной деловой недели. В её работе приняли участие руководители и специалисты более 100 компаний нефтегазового сектора из 10 стран мира, специализирующихся на добыче и переработке углеводородного сырья, поставке продукции и услуг нефтегазовой промышленности, а также представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, законодательных и исполнительных органов власти, дипломаты. Даже США, Канада и страны Евросоюза, участвующие в санкциях против России и его шельфового нефтегазового сектора, прислали своих делегатов.

Руководство настроено оптимистично

Участники конференции в очередной раз собрались, чтобы обсудить нынешнее состояние нефтегазовой отрасли, темпы реализации шельфовых проектов, проблемы и перспективы освоения арктических месторождений, ситуацию в геологоразведке, вопросы развития береговой базы и логистики, обеспечения промышленной и экологической безопасности и т. д.

Вполне понятно, что данное мероприятие не мог обойти вниманием губернатор Мурманской области. Выступая перед участниками конференции, он отметил, что правительство региона намерено максимально использовать тот логистический потенциал, который существует в области. Он обосновал необходимость создания в Кольском заливе высокотехнологичной базы обеспечения шельфовых операций для всех компаний, которые будут работать на арктическом шельфе. По этому вопросу уже ведутся переговоры и поиск подходящей площадки. Глава региона напомнил и о проекте развития Мурманского транспортного узла, в частности терминала в порту Лавна. Он озвучил амбициозные планы: добиться к 2035 г . перевалки через порты Мурманской области 65 млн тонн грузов, а это две трети объёмов перевозок по Северному морскому пути.

Член Совета Федерации РФ Константин Долгов подчеркнул, что каждый затраченный на освоение Арктики рубль окупится сторицей. Колоссальные запасы региона будут работать на экономическое процветание России, и никакие ограничительные меры не способны остановить это поступательное движение. Хотя, отметил Константин Долгов, освоение арктического шельфа требует объединения усилий многих стран.

Опыт Норвегии достоин подражания

Норвегия накопила огромный опыт освоения арктического шельфа, строительства буровых платформ, подводных добычных комплексов. Она также является мировым лидером в обеспечении безопасности в нефтегазовом секторе. Именно норвежские компании «Statoil» (ныне «Equinor») и «Norsk Hydro» вместе с руководством Мурманской области стояли у истоков создания Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», которая ежегодно, вот уже в 12-й раз, проводит конференцию «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», где принимают участие представители норвежского дипломатического корпуса, нефтегазовых компаний или поставщиков услуг нефтегазовому сектору. Практически всегда слово берёт и генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске. И в этот раз с большим интересом участники конференции слушали выступление Эрика Сведала, занимающего ныне эту должность.

Начиная своё выступление, Эрик Сведал напомнил, что Норвегия – морская держава, которая вот уже более 50 лет ведёт реализацию шельфовых проектов. Ей удалось создать нефтегазовую отрасль с технологиями мирового уровня и богатым опытом. С момента начала своего существования она принесла стране более 14 трлн норвежских крон. Только в 2019 г . её доходы оцениваются в 286 млрд крон. В этой отрасли трудятся более 170 тысяч человек. Добавленная стоимость на одного человека, занятого в НГК, составляет почти 10 млн крон в год, что несопоставимо с другими отраслями экономики.

Норвегия вносит весомый вклад в мировой энергетический сектор. Четверть потребляемого европейскими странами газа поставляет именно она. На континентальном шельфе страны в настоящее время добыто около половины первичных запасов углеводородов. Благодаря интенсивным и эффективным геологоразведочным работам эти запасы пополняются. Так, совсем недавно компания «Equinor» (ранее – «Statoil») и её партнёры на два месяца раньше намеченного срока начали добычу на гигантском месторождении Johan Sverdrup в Северном море с извлекаемыми запасами 2,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Инвестиции в освоение первой фазы месторождения удалось снизить почти на треть. Ожидаемые доходы в казну государства составят 900 млрд крон. На это месторождение придётся треть всей добычи нефти в Норвегии – 660 тысяч барр./сут.

«Наш вызов заключается в том, что, как только освоение таких масштабных месторождений, как Johan Sverdrup и Johan Castberg, завершится, необходимо будет приступить к разработке новых месторождений, хотя на сегодняшний день таковые не обнаружены», – заявил Эрик Сведал.

Генеральный консул подчеркнул также тесную связь нефтяного и газового комплексов сдругими отраслями экономики. Технологии, ранее применявшиеся на шельфе, могут использоваться и в других отраслях – в здравоохранении, в космической промышленности, аквакультуре. Импульс для развития получила и шельфовая ветроэнергетика, которая имеет все шансы стать крупнейшим производителем и экспортёром «зелёной энергии».

Затронул Эрик Сведал и проблему изменения климата, – необходимости снижения выбросов парникового газа. Особенно важно это здесь, в Арктике, подчеркнул он. Всё, что происходит в данном регионе, влияет на весь мир.

В череде проблем, стоящих перед нефтегазовым комплексом, Эрик Сведал особо выделил кадровую проблему. «Нефтегазовая промышленность остановится без квалифицированного персонала», – подчеркнул он.

Перспективы ошеломляют

Особое внимание аудитории конференции вызвало выступление генерального директора ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Дмитрия Агеева. Он представил информацию не только о создании Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), но и о динамике реализации проектов компании в области СПГ. А она впечатляет.

«НОВАТЭК» занимает второе место в рейтинге нефтегазовых компаний мира по объёмам запасов газа. Если у «Газпрома» они составляют 17 трлн 890 млрд куб метров, то у «НОВАТЭКа» – 2 трлн 177 млрд куб метров. Что касается добычи, то здесь позиции поскромнее, но седьмое место в мире (69 млрд куб метров) всё равно впечатляет. «Газпром» здесь остаётся явным лидером (499 млрд куб метров).

На рынке СПГ компания «НОВАТЭК» заявила о себе в 2017г., введя в строй первую очередь завода «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн тонн в год. На 2019г. объём производства газа на трёх линиях «Ямал СПГ» и на двух технологических линиях завода «КРИОГАЗ» (суммарная мощность 660 тысяч тонн в год, г.Высоцк) достиг 19 млн тонн. Достраивается четвёртая линия «Ямал СПГ» по технологии «Арктический каскад» мощностью 1 млн тонн в год.

Перспективы не просто впечатляют, а ошеломляют. В 2022–2023гг., с запуском проекта «Арктик СПГ2», объёмы производства сжиженного газа достигнут 27 млн тонн в год. В этот же период будут введены в строй перегрузочные комплексы СПГ на Камчатке и в Мурманской области. В 2023–2024 гг. планируется сдать в эксплуатацию вторую линию «Арктик СПГ2» и завод «Обский СПГ», благодаря чему производство СПГ возрастёт до 34 млн тонн в год. На 2024-2025 гг. намечен запуск третьей линии «Арктик СПГ2», в результате чего производство сжиженного газа на предприятиях «НОВАТЭКа» достигнет 40 млн тонн. На 2025–2030 гг. в планах компании – запуск от трёх до пяти линий СПГ и выход на объёмы производства 57–70 млн тонн в год.

«Арктик СПГ2» будет использовать ресурсную базу месторождения «Утреннее» на полуострове Гыдан. Мощность завода составит в общей сложности 19,8 млн тонн СПГ. Сжиженный газ предполагается производить на заводах, расположенных на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые будут строить на ЦСКМС в Белокаменке. Все работы намечено выполнять на специализированной площадке, после чего плавучая железобетонная платформа будет буксироваться к месту установки, в непосредственной близости от газового месторождения.

В каждое ОГТ встроят резервуары для хранения СПГ и газоконденсата. Наличие отбойных устройств и загрузочных рукавов позволит осуществлять швартовку и отгрузку СПГ и газоконденсата напрямую на суда-газовозы, без строительства причалов. Подобная концепция с минимальными доработками может быть применена и на других месторождениях.

Уникальный завод

Сам ЦСКМС и изготавливаемые на нём ОГТ впечатляют своими масштабами и размерами. Основания гравитационного типа имеют размеры 330•153,7•30 м и вес 480 тысяч тонн, из которых 420 тысяч тон – бетон и 55 тысяч тонн – арматура. Верхнее строение также весит немало – 168 тысяч тонн. Оно состоит из 14 модулей весом от 5 до 16 тысяч тонн со следующими габаритами: ширина от 30 до 40 м , длина от 40 до 66 м , высота от 18 до 70 м .

Самыми большими объектами ЦСКМС являются два сухих дока. Размеры каждого из них – 415•175 м, высота – 20,2 м . У каждого дока должно быть восемь башенных кранов. Строительство сухого дока № 1 завершено в 2019г., второй введут в строй в 2020г.

В комплекс для изготовления ОГТ входят участок бетонных заводов и следующие цеха: арматурный, опалубки, окраски механического оснащения, механического оснащения, технического обслуживания.

Комплекс изготовления верхних строений включает одно из самых больших производственных помещений России – цех окончательной сборки модулей с размерами 336 • 280 • 92 м . Да и другие цеха не намного меньше. Так, цех абразивной обработки и окраски имеет габариты 240 • 69 • 31 м , закрытый участок транспортировки модулей – 240 • 70 • 40 м , цех насыщения и механизации – 90 • 61 • 17,7 м . Общая площадь комплекса достигает 52,8 га .

Причальный фронт ЦСКМС – 683 м . Каждый из четырёх причалов имеет своё предназначение. Причал № 1 служит для переработки грузов площадки ОГТ, № 2– причал бетонных заводов, № 3 –грузопассажирский, № 4 – причал модулей верхних строений.

На пике работ по строительству ЦСКМС будут заняты 15 тысяч специалистов.

Создание ЦСКМС имеет значение не только для компании «НОВАТЭК», но и для всей России. В производство предполагается вовлечь сотни предприятий, НИИ, КБ. Одна из компаний, принимающая участие в сооружении причального фронта, – ОАО «Межрегионтрубопроводстрой». Данное предприятие заслуживает особых слов. В его активе – строительство нефтепровода к морскому терминалу «Варандей» компании «ЛУКОЙЛ», четырёхниточного подводного перехода газопровода Бованенково – Ухта через Байдарацкую губу и двухниточного через пролив Невельского, участие в прокладке трубопроводов через Тазовскую губу, создание дюкера трубопроводной системы «Восточная» Сибирь–Тихий океан. Кроме того, компания участвовала в обустройстве подводного добычного комплекса Киринского газоконденсатного месторождения, строительстве причалов порта Сабетта, подводного нефтепровода к морскому стационарному ледостойкому отгрузочному терминалу «Ворота Арктики», в сооружении регазификационного терминала в Калининграде. Учитывая такой опыт, не случайно «НОВАТЭК» пригласил специалистов «Межрегионтрубопроводстроя» к строительству причалов ЦСКМС.

В результате реализации данного проекта получат импульс к развитию региональные предприятия, транспортная инфраструктура, строительная индустрия, малый и средний бизнес. Наконец, Россия займёт достойную нишу на рынке СПГ и укрепит своё присутствие в Арктике.

Дочки «Газпрома» осваивают шельф

Алексей Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпром нефть-Сахалин», остановился на работе компаний «Газпром нефть шельф», которая добывает углеводородное сырьё на арктическом шельфе, а именно на месторождении Приразломное, и «Газпром нефть-Сахалин», ведущей геологоразведку на Аяшском лицензионном участке Охотского моря.

В апреле 2014 г . с МЛСП «Приразломная» была отгружена первая партия нефти на танкер усиленного ледового класса «Михаил Ульянов», а в апреле 2019г. преодолён рубеж добычи в 10 млн тонн. На пике производства ежегодно с «Приразломной» будет отгружаться 5 млн тонн нефти.

Буровая платформа обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение скважин, добычу, хранение, подготовку, отгрузку сырья на танкер. Она не зависит от поставок электроэнергии с берега. Её конструкция позволяет работать в суровых климатических условиях, выдерживать максимальные ледовые нагрузки. Фактически, «Приразломная» стала полигоном испытания арктических технологий добычи нефти.

Опыт нарабатывается и при выполнении буровых работ на Аяшском лицензионном участке Охотского моря, где климатические условия сходны с арктическими. Этот опыт заключается в использовании инновационных решений, внедрении лучших стандартов безопасности, российских и зарубежных практик работы на шельфе. Здесь в 2017 г. было открыто месторождение «Нептун» с запасами 137 млн тонн нефтяного эквивалента. В 2018 г . на Баутинской площади обнаружены запасы в 415 млн тонн нефтяного эквивалента (месторождение Тритон), а в 2019г. построена ещё одна скважина на Аяшской площади с использованием буровой платформы шестого поколения «Nanhai-10».

Руководство инфраструктурой для проведения буровых работ осуществляется из единого центра в Санкт-Петербурге, где принимаются решения и происходит научно-техническая поддержка. Сам комплекс бурового обеспечения находится в порту Корсаков, откуда доставляется персонал на буровую установку и куда принимаются отходы бурения. А в непосредственной близости от места бурения, в Неглинке, находится центр медицинской эвакуации.

Алексей Фадеев рассказал, как компания уходит от импортозависимости. Были определены 20 стратегических направлений, восемь из которых – критически важные. К примеру, при проведении сейсморазведочных работ вместе с ОАО «МАГЭ» удалось отказаться от иностранного оборудования путём приобретения 2800 отечественных донных станций сейсморазведки «КРАБ».

Флот не остаётся без дела

Если говорить об освоении шельфа и проведении геологоразведочных работ, то нельзя не остановиться на итогах работы ещё одной дочерней компании «Газпрома» - ООО «Газпромфлот», выполняющей буровые работы на шельфе Баренцева, Карского и Охотского морей, где с 1994 г . были открыты девять морских месторождений с общими запасами – 2 млрд тонн условного топлива, построены 64 скважины на шельфе. В арсенале компании две современные ППБУ – «Полярная звезда» и «Полярное сияние».

В 2019 г . обе установки были задействованы в строительстве эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении по договору с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (всего нужно построить тридесятка). Работу ППБУ на точке бурения обеспечивали транспортно-буксирные суда «Сатурн» и «Нептун» и новое судно снабжения «Иван Сидоренко». В настоящее время обе установки находятся в месте зимнего базирования в порту Холмск.

СПБУ «Амазон» выполнила работы по исследованию скважины Р-65 на Геофизическом газоконденсатном месторождении, а СПБУ «Арктическая» построила скважину «Скуратовская № 1» в Карском море и вернулась в Мурманск.

Но не только буровыми работами занимались специалисты ООО «Газпром флот». Приобретя и дооборудовав уникальное краново-монтажное трубоукладочное судно«Академик Черский», компания в навигационном сезоне 2019 г . выполнила текущий ремонт подводного добычного комплекса Киринского ГКМ. Получен уникальный опыт монтажа объектов ПДК. «Академик Черский» также может быть использован для прокладки трубопроводов диаметром от 6 до 60 дюймов . В России таких специализированных судов больше нет.

Следует отметить, что «Газпром» проводит планомерную работу по импортозамещению для шельфовых проектов. Так, он подписал с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объёмы закупок. Речь идёт о поставках оборудования для систем подводной добычи, а также его техническом, сервисном и ремонтном обслуживании.

Для нужд ООО «Газпромфлот» осуществляется проектирование и строительство на судостроительном комплексе «Звезда» пяти новых специализированных судов – трёх судов снабжения, одного пассажирского и одного многофункционального ледокольного судна. Они должны быть построены к 2025 г .

В сезоне 2019г. буровыми работами в Карском море занималась и китайская СПБУ «Nan Hai Ba Hao». Построив к середине октября скважину на Ленинградском месторождении, 24 октября она уже прибыла в Мурманск. Следует отметить, что эта СПБУ в 2017 г . пробурила скважину на Ленинградском месторождении, а в 2018 г . – на Русановском.

Нужен правильный диагноз

О перспективах и препятствиях дляразвития судопотока на западном фланге Северного морского транспортного коридора (СМТК) рассказал в ходе конференции Михаил Григорьев, директор ООО «ГЕКОН», член научного совета при Совете Безопасности РФ.

На 1 ноября 2019 г . объём перевозок грузов по СМТК составил 27 млн тонн. Причём основные грузы – это нефть Новопортовского месторождения (7,5 млн тонн) и сжиженный природный газ «Ямал СПГ» (17,8 млн тонн). Транзитные перевозки были минимальными.

Согласно планам, к 2026г. объёмы перевозок грузов должны составить 80 млн тонн, что будет обеспечено за счёт реализация 24 проектов. Но всё дело в том, что у России ещё не выработаны огромные запасы углеводородного сырья на суше, и сложно предполагать, что нефтегазовые компании станут ускоренными темпами реализовывать арктические шельфовые проекты. Да и цена на нефть не внушает оптимизма с точки зрения рентабельности шельфовых проектов. Не стоит забывать и о том, что отечественные нефтегазовые компании не имеют буровых установок для работы на арктическом шельфе.

Тормозить грузопоток по СМП будет и отсутствие необходимого количества судов усиленного ледового класса Arc4. К примеру, компания «ВостокУголь» намерена к 2024г. вывозить 19 млн тонн угля. Но возникает вопрос: как это сделать, если существует требование о том, что перевозить грузы по СМП должны только суда под российским флагом. А у России всего два балкера дедвейтом 20 тысяч тонн.

Даже если будут построены суда проекта Arc4, то им с февраля по май необходима ледокольная проводка. А где взять столько ледоколов? Атомные ледоколы будут задействованы по трассе СМП для проводки нефтеналивных танкеров и судов-газовозов. Ледокольную проводку судов из Обской губы, из порта Дудинка, с портов компаний «ВостокУголь» и «Северная звезда» осуществлять будет нечем. С выводом из эксплуатации ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» ледоколов на этом направлении просто не будет.

Сейчас компания «НОВАТЭК» планирует строительство четырёх ледоколов на СПГ. Но и они не решат проблему. Их ширина не позволит осуществлять в одиночку проводку танкеров и судов-газовозов, для этого потребуется сразу два таких ледокола.

Дополнительные сложности связаны с отсутствием ледоколов для обеспечения грузоперевозок в Обской губе и Енисейском заливе.

Поэтому правительство РФ должно поставить правильный диагноз ситуации на Севморпути, не замалчивать проблему и экстренно принимать меры. Иначе задачу, которую обозначил Президент России Владимир Путин, – доведение грузопотока по СМП до 80 млн тонн в год – выполнить будет невозможно. Необходимо синхронизировать ввод в строй месторождений со строительством грузовых судов.

Сумеет ли справиться с объёмами строительства судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке – большой вопрос. В расчёте на возможные заказы присматривается к потребностям России Южная Корея, положительно зарекомендовавшая себя при достройке ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние», а также судов-газовозов. Не случайно и в конференции, и в состоявшейся на следующий день сессии «Сотрудничество в Арктике» принял участие приличный десант представителей Южной Кореи, возглавляемый заместителем генерального Консула Республики Корея по политике и экономике Сон Иль Соком. В ходе беседы с ним автора этих строк, Сон Иль Сок сказал, что его страна заинтересована в привлечении не только крупных, но и средних компаний для участия в арктических проектах, реализуемых в России. Большой интерес Южная Корея проявляет к строительству судов. К сожалению, работать над проектами по сооружению буровых платформ мешают санкции.

В свою очередь, руководитель проекта по развитию грузовых перевозок по СМП ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Кропоткин отметил, что из 80 млн тонн, которые предполагается вывозить по СМП, 60 млн тонн будут уходить в Европу и 20 млн тонн на Восток. Для бесперебойного ледокольного обеспечения строятся три атомных ледокола серии 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), подписан договор на строительство ещё двух ледоколов этого проекта.

В 2020г. планируется начать создание на судоверфи «Звезда» атомного турбоэлектрического ледокола проекта 10510 «Лидер», ЛК-120. Он обеспечит круглогодичную проводку крупнотоннажных судов и караванов в Арктике. Имея мощность 120 МВт, водоизмещение 70600 тонн, лёдопроходимость 4,3 м , длину 209 и ширину 47,5 метра, он сможет прокладывать во льду канал для всех типов судов-газовозов и танкеров.

Для проводки судов в устьях северных рек Обь и Енисей, а также в Западном секторе Арктики «Атомфлот» планирует строительство четырёх ледоколов проекта Aker ARC 123 мощностью 40 МВт, разработанных финской компанией «Aker Arctic Technologi Inc.». При длине 160 м , ширине 31,5 м , осадке 8,5 м , водоизмещении 30 тысяч тонн их лёдопроходимость составит 2,85 метра . Особенностью ледоколов этой серии станет двухтопливная энергетическая установка, способная работать и на дизеле, и на СПГ.

Ледоколы будут задействованы в арктических проектах с участием ФГУП «Атомфлот». «Ямал СПГ» обеспечит объём грузоперевозок в 20 млн тонн. Контракт подписан на период до2040г. Ещё 20 млн тонн СПГ и газоконденсата даст проект «Арктик СПГ 2»; 8,5 млн тонн сырой нефти – Новопортовское месторождение (контракт до 2040 г .); 1,5 млн тонн составят цветные металлы «Норильского никеля», отгружаемые из Дудинки. Что касается угля полуострова Таймыр, то речь идёт пока о 10 млн тонн компании «ВостокУголь» и 3 млн тонн «Северной звезды». В стадии согласования находится проект ледокольного обеспечения для вывоза 10 млн тонн нефти Пайяхского месторождения.

От сервиса до экологии и кадров

Отдельные дискуссии были посвящены сервисному обслуживанию арктических проектов и экологической ответственности операторов шельфовых проектов. Представители ряда компаний выступили с презентациями, посвящённым и поставкам оборудования для шельфа – от молниезащиты до жилых модульных блоков. Были также представлены ледовые карты нового типа высокого разрешения с временной дискретностью в одни сутки для прогнозирования движения ледовых полей и айсбергов. Это особенно важно при обеспечении работы буровых платформ и выборе оптимальных маршрутов движения по Севморпути.

Обеспечению экологической безопасности при реализации нефтегазовых проектов Арктике и транспортировке углеводородов морским путём было посвящено выступление Вадима Краснопольского, координатора проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы РФ. Для Арктики стала актуальной проблема перевода двигателей судов с флотского мазута на сжиженный природный газ. К этому призывает и Президент России Владимир Путин, заявивший 22 августа 2019г. на пресс-конференции, посвящённой итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте: «Необходимость перехода на более экологичное топливо в Арктике – это абсолютно правильное предложение».

И это предложение воспринято в правильном ключе. К примеру, ФГУП «Атомфлот» намерено построить четыре ледокола на сжиженном природном газе. На Севморпути уже эксплуатируются суда с двигателями, работающими на СПГ.

Два танкера «Совкомфлота», использующие СПГ вместо мазута, – «Менделеевский проспект» и «Ломоносовский проспект» – в октябре прошли по СМП в восточном направлении.

В период летней навигации 2019г. грузовые рейсы по высокоширотному маршруту в восточном направлении совершили три крупнотоннажных танкера на СПГ. Ещё один танкер такой же серии прошёл в западном направлении.

Серия нефтеналивных танкеров «Совкомфлота» дедвейтом 113 тысяч тонн, построенная в 2018–2019 гг., состоит из шести судов, ещё пять находятся в стадии строительства. Компания приступила к сооружению танкеров на СПГ первой в мире. Использование сжиженного газа позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 30%. К сожалению, развитие флота на СПГ сдерживает отсутствие судов-бункеровщиков.

Лидером в использовании судов СПГ является Норвегия. И таких судов будет строиться всё больше, учитывая ужесточившиеся требования Международной морской организации к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

На конференции была затронута и проблема подготовки кадров. В Мурманской области специалистов готовят семь колледжей: индустриальный, энергетические, политехнические, строительные. К примеру, в Мурманском индустриальном колледже идёт обучение по 20 направлениям. Здесь используется самое современное оборудование, в том числе станки с числовым программным управлением, которых ещё нет даже на судоремонтных предприятиях, новейшие сварочные технологии. Выпускников колледжа с удовольствием принимают на работу в ЦСКМС, «Атомфлот», на СРЗ «Нерпа» и 35-й СРЗ, а также норвежские предприятия. Более того, норвежская компания «Equinor» доплачивает своим стипендиатам по 20 тысяч рублей в месяц, а ЦСКМС за знание английского языка – по 15 тысяч рублей. Повышением квалификации специалистов в Мурманске занимается и филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Международное сотрудничество в Арктике

Тема международного сотрудничества в Арктике обсуждалась в Мурманске 14 ноября 2019г. на Международной сессии, которая проводилась по инициативе правительства области при поддержке МИДРФ. Эта сессия стала авторитетной площадкой для обсуждения вопросов и проблем, общих для северных стран и регионов.

В конференции приняли участие статс-секретарь МИД Норвегии Йенс Фрёлих Холте, временный поверенный в делах Канады в России Стефан Жобен, генеральные консулы Финляндии и Швеции в Санкт-Петербурге Анна Ламмила и Ева Сундквист, заместитель директора Второго европейского департамента МИД России Сергей Петрович, представители северных губерний Швеции, Финляндии и Норвегии, структур Баренцева сотрудничества, эксперты, бизнесмены. Модератором сессии выступил глава Международного Баренц Секретариата Томас Халберг.

Темами обсуждения стали экологическая безопасность Арктики, приграничное сотрудничество, отток населения из северных регионов и т. д.

Юрий БАНЬКО.

«Нефть России», 11-12 / 2019