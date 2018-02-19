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Мурманская область. Арктика19.02.18 14:10

Присматриваемся к проектам комфортной городской среды и голосуем за лучший

Сегодня в Мурманском городском выставочном зале гостинично-делового центра «Арктика» состоялось открытие выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, организованной в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий шел в течение месяца в 17 точках города.

На прошлой неделе состоялось заседание общественной комиссии, результатом работы которого стал список из 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора. Эскизы проектов именно этих территорий представлены на выставке, ознакомиться с которой может каждый мурманчанин.

20 февраля в городском выставочном зале ГДЦ «Арктика» будет установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам для 19 общественных территорий, выставленных на рейтинговое голосование, которое пройдет в Мурманске 18 марта. Также предложения можно направлять в комитет по культуре администрации города Мурманска лично или по электронной почте  (адрес: г. Мурманск, проезд Флотский, 1, т/факс: 45-24-79; e-mail: kultura@citymurmansk.ru), по электронной почте в муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» mgps2012@yandex.ru, или в интернет-приёмную на сайте администрации города Мурманска: citymurmansk.ru/obrasheniya.

Подробный рассказ о каждом проекте, его особенностях горожане смогут услышать там же на специальных встречах-лекциях, организованных сотрудниками МАУК «Мурманские городские парки и скверы», познакомит мурманчан с проектами и городская газета «Вечерний Мурманск» — эскизы будут публиковаться на страницах издания. Также дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды».

— Сегодня мы перешли на другой уровень, мы хотим, чтобы решение о благоустройстве тех или иных территорий принималось максимально открыто — с широким обсуждением и участием в этом процессе мурманчан, — рассказал Андрей Сысоев. — Хочу поблагодарить за активную работу наших жителей, потому что те 1500 предложений, которые появились и были обработаны, для нас очень важны. 18 марта мы должны принять окончательное решение и проголосовать за любимые зоны отдыха в Мурманске.

Победить может как главная площадь, так и небольшой парк в спальном районе — участвуя в рейтинговом голосовании, жители каждого из трех округов соревнуются между собой за возможность благоустроить ту или иную общественную зону.

— У нас уже давно сложилась хорошая традиция — когда мы что-то задумываем делать масштабное, мы обязательно выносим идею на публичное обсуждение с мурманчанами. И проект «Формирование комфортной городской среды» наиболее ярко показал, насколько интересно людям участвовать в преобразованиях своего города, — подчеркнула заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. — Приглашаю мурманчан прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать за тот проект, который достоин быть реализован первым. Будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».

Комментарии

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Последние комментарии

АЛЕКСАНДР
19.02.18 10:14
ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК
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Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
Комментарий к новости:19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан
Ирина
16.02.18 11:40
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