Приставы подвели итоги работы в первом полугодии текущего года

Сегодня состоялось заседание коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. В его работе принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой. Вот время заседания были подведены итоги работы регионального ведомства за первое полугодие 2017 года.

Приветствуя от имени депутатов областной думы сотрудников службы, Сергей Дубовой отметил: «В марте текущего года, подводя итоги деятельности Управления за 2016 год, мы отмечали положительную работу ведомства в укреплении законности и правопорядка, защите конституционных прав личности и государства. Во многом благодаря вашим усилиям Мурманская область сохраняет свои стабильные позиции в экономике и социальной сфере».

В своем выступлении спикер акцентировал внимание и на взаимодействии областной думы и службы судебных приставов, которое носит регулярный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что на основе информации, предоставляемой в региональный парламент, при рассмотрении областного бюджета предусматриваются средства на ремонт учреждений образования, культуры. Это напрямую способствует своевременному решению наиболее острых вопросов материально-технического обеспечения в различных сферах, а значит, повышению качества жизни населения региона.

В завершение парламентарий поблагодарил всех сотрудников за плодотворную деятельность, пожелал дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.