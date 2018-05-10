Приставы сняли арест с имущества организации только после погашения задолженности

В межрайонном отделе судебных приставов по Снежногорску и Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево находилось сводное исполнительное производство о взыскании с акционерного общества задолженности на общую сумму более 24,9 миллиона рублей в пользу разных взыскателей, в т.ч. по заработной плате на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест на недвижимость должника-организации. Предварительная оценка жилых и нежилых помещений, в количестве 10 объектов, составила 10 млн рублей. Произведен арест 45 единиц автотранспорта с предварительной оценкой 5,2 млн рублей.

С целью не потерять свое имущество администрация АО погасила задолженность по заработной плате, а также частично оплатила долги перед другими взыскателями. Руководство АО сумело договориться с остальными взыскателями об отзыве исполнительных документов без исполнения.

Однако для отмены всех мер принудительного исполнения и снятия ареста с имущества организации-должнику пришлось оплатить исполнительский сбор более 1,8 млн рублей.