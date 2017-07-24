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Мурманская область. Арктика24.07.17 11:15

Присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» по ушу Игорю Алексеевичу Венедиктову

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 № 92нг присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» по ушу Игорю Алексеевичу Венедиктову.

 

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