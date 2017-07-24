Мурманская область. Арктика24.07.17 11:15
Присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» по ушу Игорю Алексеевичу Венедиктову
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 № 92нг присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» по ушу Игорю Алексеевичу Венедиктову.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 407 человек
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Последние комментарии
Vladimir
24.07.17 13:48
Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
sosed51
24.07.17 08:57
туризм развивается!!!
Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
Комментарий к новости:Огнеборцы «зажигают»
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