В прокуратуре Мурманской области вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию молодыми работниками Присяги прокурора.

В торжественной обстановке помощник прокурора Ленинского округа г.Мурманска Бобрышева О.А. и помощник прокурора Кольского района Ларьков А.М. присягнули соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, защищать интересы личности, общества и государства.

Начинающие прокурорские работники успели зарекомендовать себя в самостоятельной работе, проявляют принципиальность и последовательность при осуществлении прокурорского надзора. Члены аттестационной комиссии прокуратуры области признали их соответствующими занимаемым должностям, дали им необходимые наставления.

С напутственным словом к молодым специалистам обратился ветеран органов прокуратуры Мурманской области Алатырцев Ф.А., который пожелал успехов в выполнении служебного долга, быть преданными выбранной профессии, твердо отстаивать закон, конституционные права граждан.