Привезут плодородной земли для северных цветов

Несмотря на холодное лето, мурманчане продолжают украшать свои дворы оригинальными клумбами и кустарниками. Однако, многие горожане, решив разбить палисадник, сталкиваются с большой проблемой – нехваткой плодородной почвы, подходящей для высадки растений.

– Жители дома на улице Невского, 87 создали очень красивый палисадник и обратились с просьбой поддержать их и привезти грунт, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Это не единственное обращение, только сегодня мы развезем землю еще по четырем адресам.

Как правило, плодородную почву выгружают организованно на территории школ, детских садов и дворов, откуда каждый житель города может её забрать.

– Радует, что мурманчане украшают свои дворы яркими цветами, безусловно, это создает настроение, особенно на севере, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина.

Обеспечением плодородной почвы занимается муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Чтобы получить землю для облагораживания придомовой территории каждый житель Мурманска может обратиться к депутатам своего округа или в учреждение.

– Уже не первый год город помогает мурманчанам и по их просьбам завозит землю во дворы, – подчеркнул директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Многие озеленители принимают участие в городском конкурсе по благоустройству «Мой зеленый город – мой уютный дом».