Прививка не при чем: у девочки из Североморска ноги отказали из-за вирусной инфекции

В нескольких постах в соцсети 21 октября появилась информация от жительницы Североморска Алены Козырь, что у ее дочери после бесплатной вакцинации от гриппа, проведенной в детском саду, отнялись ноги. Когда девочку госпитализировали в неврологию – врачи поставили диагноз «Острая полинейропатия». О проблеме рассказала сама мама девочки.

Однако после проведенных анализов и обследования выяснилось, что у ребенка в крови обнаружена вирусная инфекция. В частности, положительный результат на антитела класса IgG к вирусу Эпштейн-Барра. «Если сказать по-простому, в крови присутствует герпес, их много видов, и болезнь может проходить бессимптомно, как в нашем случае! – написала мама девочки Алена Козырь в соцсети. - После прививки организм у Леры был ослаблен, поэтому болячка вылезла раньше. Врач сказала, что, если прививка была бы не сделана, то проблемы с ногами все равно бы появились, только чуть позже. Товарищи, прививка ни при чем! Я извиняюсь, что навела панику, просто очень испугалась за ребенка и за остальных детей, анализ на инфекцию долго делается. Из всего происшедшего сделала выводы, что перед прививками необходимо сдать все анализы, на инфекции в том числе, и только после этого делать. У Леры начали шевелиться ножки, думаю все будет хорошо! Всем деткам здоровья!!!!», - написала сегодня мама девочки в соцсети.