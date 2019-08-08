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Мурманская область. Арктика08.08.19 16:04

«Привлечение ребят к общественно-полезной работе – очень хороший пример для всех работодателей нашей области»: Андрей Чибис встретился с подростками – бойцами «Трудового отряда СУЭК»

Сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился со старшеклассниками – бойцами трудового отряда СУЭК, занимающимися уборкой городских территорий и благоустройством Мурманска в период летних каникул. Встреча прошла прямо на рабочем месте – на Аллее портовиков рядом с морским вокзалом, за которой ребята ухаживают.

Трудовые отряды СУЭК – проект, реализуемый на всех территориях присутствия АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Деятельность летних трудовых отрядов в Мурманске организует АО «Мурманский морской торговый порт» при взаимодействии с Центром занятости населения, МАУК «Мурманские городские парки и скверы» и ООО «Прима» при содействии администрации города.

Проект действует в Мурманске уже четвёртый год. Ежегодно в нем принимают участие 60 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет – по 20 человек в месяц. В зависимости от возраста и отработанных часов размер заработной платы достигает 18 тысяч -21 тысячи рублей в месяц.

«Идея оказалась востребованной, с одной стороны, подростками, которые получают возможность трудоустроиться на хорошую работу, оформить трудовую книжку, получать достойную зарплату. С другой стороны – органами власти, которые могут доверить ребятам выполнение нужного дела», – сказал генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Глава Мурманской области Андрей Чибис, познакомившись с работой отряда и пообщавшись с ребятами, отметил, что подобный опыт необходимо перенимать другим работодателям региона.

«Привлечение ребят к общественно полезной работе – это очень хороший пример для всех работодателей нашей области. Это ещё и сплочение команды: когда дети у вас между собой дружат, делают вместе полезное дело, отвлекающее от соцсетей и тому подобного. Ну и к заработанной копейке ты совсем по-другому относишься. Это один из элементов формирования личности – когда ты понимаешь, что стоит эта копейка. Очень важно для молодёжи относиться к труду с уважением и понимать, что любой труд – это достойно», – подчеркнул глава региона.

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Михаил Зуб
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Михаил Зуб
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Рыбачок
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Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
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