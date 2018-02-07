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Мурманская область. Арктика07.02.18 07:25

Приз общественного признания в этом году достался Белле Хомюк

Кульминацией празднования Международного дня саамов в Мурманской области стали театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша» и вечер чествования саамского народа «Самь пеййв», организованные Ловозерским районным национальным культурным центром.

Иносказание о судьбе саамского языка зрителям представили артисты народного театра саамских традиций «Эллманнт», фольклорного саамского коллектива «Елле», детские саамские самодеятельные коллективы «Тассьтэнч» и «Чахкля», сотрудники Ловозерского национального культурного центра. Спектакль проходил на русском языке и сопровождался титрами на саамском языке, сцены с использованием саамского языка дублировались титрами на русском.

По доброй традиции на вечере чествования саамского народа прозвучали поздравления юбилярам, молодожёнам, новорожденным. Саамы отдали дань памяти ушедшим из жизни сородичам. Ежегодно здесь вручают приз общественного признания. В этом году этой чести удостоена Белла Хомюк.

Праздник с земляками разделила губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что на протяжении сотен и даже тысяч лет саамы бережно хранят свой привычный жизненный уклад, свои исконные ценности, свою неповторимую культуру, что говорит об огромной внутренней силе саамского народа, которой нельзя не восхищаться.

«Но, кроме восхищения и уважения, в XXI столетии саамам необходима поддержка. Ваш народ, его традиции, культура, язык – драгоценное достояние не только Мурманской области, но и России в целом. И мы это достояние стараемся по мере сил беречь и приумножать. Поддержка коренного народа – одна из важных сторон повседневной работы областного правительства. Так, в этом году пройдёт очередной Съезд саамов, и я уже дала поручения моим коллегам провести встречи с Саамским собранием, чтобы к Съезду собрать и постараться разрешить все вопросы, волнующие саамскую общественность», – рассказала Марина Ковтун.

Кроме того, губернатор поздравила с недавно прошедшим 25-летием организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь» и поблагодарила всех, кто подготовил и представил сказ «Колокол Мяндаша».

«Чтобы язык жил и развивался, мало говорить на нём – нужно, чтобы он был языком искусства, и вы, дорогие друзья, прилагаете к этому большие усилия. Спасибо вам!» – сказала губернатор.

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