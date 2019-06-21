Призёры и победители конкурсов профмастерства проходят практику на ведущих предприятиях Мурманской области

В нашем регионе ведётся активная поддержка талантливой молодёжи – с ведущими предприятиями Мурманской области достигнуты договоренности о предоставлении мест для прохождения производственной практики победителям и призёрам конкурсов профмастерства среди молодых специалистов.

Студент второго курса Мурманского индустриального колледжа Дмитрий Григорьев получил возможность перенять опыт у мастеров кулинарного дела в одном из лучших ресторанов города. Призёр международного чемпионата профессионального мастерства «Arctic Skills 2019» в компетенции «Поварское дело» под руководством шеф-повара осваивает новые рецепты блюд арктической кухни для создания гастрономического бренда «Заполярье».

Сегодня состоялась дегустация блюда из северного меню. Дмитрий Григорьев приготовил горячую закуску из морепродуктов, поморскую уху, грибную бабку с картофелем и клюквенный квас.

Лучшие блюда из северного меню презентуют на V Арктическом фестивале в Териберке, который пройдёт 13-14 июля.