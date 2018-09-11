Признание в любви к родному городу

Сегодня состоялось заседание жюри XIX ежегодного городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город». В его состав входят художники, общественные деятели, а также депутаты Совета депутатов города Мурманска.

– С каждым годом количество участников растет, также как и уровень работ, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Рисунки выполнены в разных стилях и техниках, есть живописные работы, есть графические.

В этом году на конкурс было представлено около 200 работ от воспитанников различных образовательных организаций города Мурманска: детских школ искусств, учреждений дополнительного образования, школ и прогимназий и других юных мурманчан. Самое активное участие в этот раз продемонстрировали дошколята.

По итогам конкурсного отбора 10 лучших работ будут предложены для размещения на здании городского делового центра «Меридиан», рисунок победителя, как и прежде – крупным планом.

Награждение победителя и лауреатов конкурса пройдет на официальной церемонии 3 октября в Детской театральной школе.