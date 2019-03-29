Призовой фонд 46-го Мурманского лыжного марафона составляет более 1 млн 600 тысяч рублей. Побежим!

Сегодня в Долине Уюта Мурманска в преддверии 46-го Мурманского лыжного марафона состоялась пресс-конференция, посвященная данному событию. Среди участников - звезды советского и российского спорта, заслуженные мастера спорта, победители и призеры Олимпийских игр и Чемпионатов мира Анна Богалий, Алексей Петухов, Любовь Мухачева, Иван Гаранин, Николай Зимятов, Александр Завьялов, вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, а также организаторы и партнёры Праздника Севера.

Участники встречи поделились с прессой своими впечатлениями и воспоминаниями от предыдущих марафонов, а также высоко оценили проведенную организаторами работу по подготовке к марафону.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, общий призовой фонд марафона составляет более 1 млн 600 тысяч рублей, из которых главный приз - 2 сертификата по 200 тысяч рублей победителям первого дня марафона на 50 км - предоставляет традиционный партнер Праздника Севера - мурманское отделение ПАО «Сбербанк».