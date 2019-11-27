Призывник из города атомщиков скрывался от военкомата в Санкт-Петербурге

Прокуратура города Полярные Зори поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1999 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Установлено, что молодой человек, признанный годным к несению военной службы, состоя на учёте в военном комиссариате, получив повестку о явке в военно-учётный стол администрации г. Полярные Зори для отправки в войска к месту несения службы, умышленно не явился в пункт назначения. Не желая нести военную службу он выехал в Санкт-Петербург, где с июня по сентябрь 2019 года скрывался от сотрудников военного комиссариата.

В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном.

Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.