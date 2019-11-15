Про уборку знаю не понаслышке - Евгению Никоре надоели чистые коридоры регионального правительства

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принял решение участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Мурманска.

«Я действительно принял осознанное решение попробовать свои силы. Определённый хозяйственный и политический опыт у меня есть. Про уборку знаю не понаслышке. Есть опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, городской среды, в решении экологических проблем, большой непростой опыт взаимодействия с управляющими организациями по Мурманской области. Я хочу развивать программу «На Севере жить!». В случае успеха я не просто намерен сформировать партнёрские отношения с депутатами городского Совета, а с каждым из них буду обязательно встречаться и обсуждать проблемы конкретных адресов. Очень важно, чтобы население нашего города не сокращалось, поэтому нужно сделать всё, чтобы жизнь мурманчан была комфортной и качественной. И я полагаю, что у меня есть реальная возможность и компетенции, чтобы это сделать. Мурманск должен быть не только самым большим, но и самым комфортным городом за Полярным кругом», – сообщил Евгений Никора в ходе импровизированного брифинга для журналистов.

Напомним, согласно решению Совета депутатов г. Мурманска конкурс на замещение должности главы администрации состоится 25 ноября 2019 года. По результатам оценки кандидатов конкурсная комиссия принимает решение об отборе двух кандидатов для представления их Совету депутатов города для дальнейшего отбора и назначения победителя по итогам голосования на должность главы администрации города.