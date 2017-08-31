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Мурманская область. Арктика31.08.17 16:00

Проблема с подключением к отоплению школы № 10 в Североморске будет решена в ближайший день

Глава администрации Ирина Норина провела рабочее совещание по подключению к отоплению социально значимых объектов ЗАТО. В совещании приняли участие начальник Управления образования ЗАТО г. Североморск Нина Шарова, директор МБУО «КХЭО» Леонид Рындя, председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко, руководитель ООО «СЖСК» Роман Анофриев, главный инженер филиала Североморские теплосети АО «МЭС» Сергей Прокофьев.

В начале совещания Ирина Норина, уточнила у начальника управления образования оперативную обстановку по подключению к отоплению учреждений образования. Согласно информации Нины Шаровой, все отдельно стоящие учреждения 30 сентября были подключены кроме школы №10. На сегодняшний день решается вопрос с подключением организаций образования, которые находятся в жилых домах.

На вопрос главы администрации главный инженер филиала СПТС АО «МЭС» пояснил:

- Проблема с подключением школы № 10 будет решена в ближайший день после устранения течи на линии. В остальные отдельно стоящие образовательные учреждения отопление подано вчера. Проблем с подключением объектов, размещенных в жилых домах, по линии СПТС нет. Есть вопросы со стороны руководства АО «МЭС».

В отношении вопросов ресурсоснабжающей организации глава администрации Ирина Норина ответила коротко:

- Такие вопросы, как коммерческие потери, на которые в своём письме нам указывает МЭС, мы можем решать в рамках действующего законодательства после того, как в наших детских садах, школах, учреждениях культуры будет тепло. Тем более, что муниципалитет и население платит за отопление из расчёта за 12 месяцев. Поэтому наша позиция такова, вне зависимости от вопросов оплаты, отопление в социально значимые организации должно быть подано в сроки установленные губернатором Мурманской области, а это 30 августа. Во всех учреждениях социального значения должно быть тепло не позднее 4 сентября. И этот вопрос будет на моем контроле до полного его исполнения.

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