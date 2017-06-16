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Мурманская область. Арктика16.06.17 15:25

Проблема с задолженностью по заработной плате в регионе продолжает оставаться острой

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций региона при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

Открывая заседание, Роман Дурягин отметил, что проблема с задолженностью по заработной плате в регионе продолжает оставаться острой.

На заседании рассматривалась ситуация с долгами по оплате труда в организациях, осуществляющих деятельность в транспортной сфере, – это ООО «Авиакомпания «Арктика», ООО «Мурманское авиапредприятие», ЗАО «Беломорская нефтебаза» и ООО «Морской специализированный порт «Витино». Их суммарная задолженность по заработной плате составляет 36% от общего размера задолженности в регионе.

В целях выработки согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации с задолженностью по заработной плате, на заседание были приглашены представители контрольно-надзорных органов и организаций, допустивших образование долгов по оплате труда.

По итогам заседания руководству предприятий дано поручение принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками.

Вопрос погашения задолженности по заработной плате остаётся на особом контроле правительства Мурманской области.

 

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