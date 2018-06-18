Проблему браконьерства на водоёмах Мурманской области обсудили сегодня на оперативном совещании

Проблему браконьерства на водоёмах региона обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. «Несмотря на то, что по действующему законодательству госконтроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляют представители федеральных органов власти, региональная власть никогда не стояла в стороне от проблем браконьерства», – отметил Алексей Тюкавин.

По информации и.о. министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрея Алексеева, для сохранения водных биоресурсов ведомством выработан ряд рекомендаций для муниципалитетов. Во-первых, необходимо создать в муниципальных образованиях рабочие группы по выявлению незаконной торговли водными биоресурсами. Во-вторых, организовать комплекс информационно-просветительских мер для повышения гражданской активности населения, привлечения внимания к важности противодействия незаконному лову рыбы, привлекая к таким мероприятиям представителей органов рыбоохраны. Как рассказала заместитель главы администрации Кольского района Ирина Непеина, в муниципалитете рабочая группа создана, к её работе привлечены представители правоохранительных органов.

По мнению первого заместителя губернатора, ещё одним фактором, негативно влияющим на численность сёмужьего стада, особенно на реке Варзуга, являются туристические сплавы.

Министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова сообщила, что организованные и зарегистрированные группы туристов редко занимаются незаконным ловом рыбы, – такая информация поступает от туристических компаний. Что касается Варзуги, то с 15 июля и до ледостава на реке вводится ограничение на сплав в пределах природного заказника. И.о. главы администрации Терского района Александр Сверчков подтвердил, что незаконной добычей биоресурсов на Варзуге занимаются в основном неорганизованные группы сплавляющихся туристов, контролировать которые очень сложно. По информации министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Руусалепа, в начале месяца был проведён рейд на реке Варзуга, выявлено более двадцати нарушений.

Алексей Тюкавин предложил ключевым ведомствам, а также руководителям муниципалитетов разработать предложения по охране семужьего стада, при этом сохраняющие туристическую привлекательность региона.