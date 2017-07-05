В воскресенье Мурманская область отметит День рыбакаВ Мурманске в режиме опытной эксплуатации «Служба – 112» начинает приём звонков от населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.07.17 07:30

Проблему нехватки автопарковок в большом ЗАТО нужно решать, учитывая мнение жителей ЗАТО – Семён Кауров

Одной из актуальнейших тем, которая сейчас в администрации ЗАТО поднимается регулярно - формирование современной среды в городах муниципалитета, поэтому в  рамках реализации приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды» в ЗАТО Александровск были утверждены дизайн-проекты, которые содержат в себе комплекс мероприятий, направленных на улучшение эстетического состояния городов большого ЗАТО.

Напомним, на основании предложений инициативных жителей специалисты отдела градостроительства и архитектуры администрации определили несколько участков, где в первоочередном порядке необходимо провести работы по благоустройству. Таким местом в Снежногорске определена территория по ул. Победы, 3 - ул. Победы, 1/1. Глава администрации ЗАТО Александровск решил лично осмотреть двор, где в скором времени произойдут положительные перемены.

- Здесь, вдоль дома, будет полностью заменено асфальтовое покрытие, у подъездов установим лавочки, урны и новые светильники. На этом участке появится детская игровая площадка, под каждым из её элементов будет находиться современное резиновое покрытие. Будут восстановлены газоны и установлены ограждения для них. Также проект предусматривает организацию контейнерной площадки, - рассказал заместитель директора МКУ «Отдел капитального строительства» Денис Проскурин.

- Прошу не затягивать с решением всех этих задач. Работы по благоустройству должны быть завершены к 15 сентября, - обратился руководитель администрации Семён Кауров к Денису Викентьевичу. - Нужно уже начинать определять участки на следующий год, планировать работы, которые можно провести в рамках проекта. Вот мы сейчас были у Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, там есть пустая незадействованная площадка. Нужно пообщаться с жителями, поинтересоваться, чтобы они хотели видеть на этом месте, может быть, у них есть какие-нибудь идеи. Во всех городах большого ЗАТО вопрос автопарковок стоит очень остро, а на этом месте можно было бы организовать хорошую стоянку для транспорта. Но повторюсь, последнее слово должно быть за снежногорцами.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 488 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 64 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 65 серия (12+)11:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO ДеньгиПроцесс ослабления рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 рублейСильнее всего по кошельку северян ударил рост цен на картофель, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 26 копеек, евро – почти на 10 копеекРубль увяз в ценах на нефть-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июляУж зима катит в глаза: муниципалитеты Мурманской области продолжают готовиться к отопительному периоду 2017/18 годов-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения