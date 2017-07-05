Проблему нехватки автопарковок в большом ЗАТО нужно решать, учитывая мнение жителей ЗАТО – Семён Кауров

Одной из актуальнейших тем, которая сейчас в администрации ЗАТО поднимается регулярно - формирование современной среды в городах муниципалитета, поэтому в рамках реализации приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды» в ЗАТО Александровск были утверждены дизайн-проекты, которые содержат в себе комплекс мероприятий, направленных на улучшение эстетического состояния городов большого ЗАТО.

Напомним, на основании предложений инициативных жителей специалисты отдела градостроительства и архитектуры администрации определили несколько участков, где в первоочередном порядке необходимо провести работы по благоустройству. Таким местом в Снежногорске определена территория по ул. Победы, 3 - ул. Победы, 1/1. Глава администрации ЗАТО Александровск решил лично осмотреть двор, где в скором времени произойдут положительные перемены.

- Здесь, вдоль дома, будет полностью заменено асфальтовое покрытие, у подъездов установим лавочки, урны и новые светильники. На этом участке появится детская игровая площадка, под каждым из её элементов будет находиться современное резиновое покрытие. Будут восстановлены газоны и установлены ограждения для них. Также проект предусматривает организацию контейнерной площадки, - рассказал заместитель директора МКУ «Отдел капитального строительства» Денис Проскурин.

- Прошу не затягивать с решением всех этих задач. Работы по благоустройству должны быть завершены к 15 сентября, - обратился руководитель администрации Семён Кауров к Денису Викентьевичу. - Нужно уже начинать определять участки на следующий год, планировать работы, которые можно провести в рамках проекта. Вот мы сейчас были у Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, там есть пустая незадействованная площадка. Нужно пообщаться с жителями, поинтересоваться, чтобы они хотели видеть на этом месте, может быть, у них есть какие-нибудь идеи. Во всех городах большого ЗАТО вопрос автопарковок стоит очень остро, а на этом месте можно было бы организовать хорошую стоянку для транспорта. Но повторюсь, последнее слово должно быть за снежногорцами.