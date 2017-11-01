Проблемы и перспективы развития российской Арктики обсудят на выездной сессии ПМЭФ в Мурманской области

15 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста – Арктическим курсом». Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

Основные темы для дискуссии – развитие арктических территорий, стимулирование кооперационных связей, углубление процессов международного сотрудничества, рост промышленного производства и формирование новой национальной инициативы по освоению Арктики.

Участники обсудят ряд актуальных вопросов, касающихся проблем и перспектив развития Арктического региона. Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Какие государственные меры поддержки позволят интенсифицировать судоходство по трассам Северного морского пути, провести системную модернизацию транспортной и иной инфраструктуры, создать объекты обеспечения безопасности и связи в портах и в итоге оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие арктических субъектов России?

К дискуссии в качестве модератора приглашена Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС. Участники дискуссии: Алексей Текслер, заместитель министра энергетики Российской Федерации; Сергей Петрович, заместитель директора второго Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации; Марина Ковтун, губернатор Мурманской области; Пётр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»; Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив; Елена Безденежных, вице-президент, статс-секретарь ПАО «ГМК «Норильский никель»; Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».

Сессия в Мурманске продолжает цикл выездных мероприятий Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ-2018 состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.