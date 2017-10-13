Проблемы регулирования численности безнадзорных животных ветеринарные инспекторы обсудили с представителями общественной организации и благотворительного фонда

В Комитете по ветеринарии Мурманской области состоялась рабочая встреча руководителей ведомства с представителями общественной организации «Приют для бездомных животных» и благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда».



Спектр тем, вынесенных для обсуждения, связан с проблемами регулирования численности безнадзорных животных на территории Мурманской области. Особое внимание было уделено работе организаций, осуществляющих в регионе отлов и содержание безнадзорных животных, а также необходимости внедрения поголовной стерилизации безнадзорных животных.



Выслушаны предложения о совершенствовании региональной нормативно-правовой базы, в том числе в части введения обязательного чипирования всех домашних и безнадзорных животных, создания соответствующей базы данных; осуществления контроля за деятельностью заводчиков и продавцов домашних животных; создания региональной программы по бесплатной (льготной) стерилизации безнадзорных животных.



Участники встречи высказали общее мнение о необходимости активизации пропаганды среди населения идеи проведения стерилизации животных как важного способа сокращения численности безнадзорных животных. Также отмечена необходимость взаимодействия организаций, осуществляющих отлов, с волонтерами, зоозащитниками и неравнодушными к бездомным животным гражданами в части обмена информацией о месте нахождения безнадзорных животных для оказания помощи в их отлове в целях дальнейшей стерилизации. Принято решение об обязательном размещении на сайте организаций сведений, в том числе фотографий, об отловленных и стерилизованных животных.