Проблемы стратегического планирования в регионах и городах России обсуждают участники общероссийского форума в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пленарным заседанием открылся XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации».



Свое приветствие участникам направил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, председатель наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад» Николай Цуканов. В приветствии, в частности отмечается, что тема форума в этом году посвящена инструментам и ресурсам реализации документов стратегического планирования. «Стратегическое планирование – это основа понимания векторов развития экономики страны, подкрепленная современными инструментами и механизмами, а также высокой степенью ответственности всех участников этих процессов. В настоящее время субъекты Российской Федерации проводят актуализацию стратегических документов. Эта работа должна проходить не только «на бумаге», но и иметь конечный, прикладной результат, позволяющий добиваться самой главной цели – повышения уровня и качества жизни наших сограждан», – заключил Н. Цуканов.



В работе XVI сессии форума стратегов приняли участие представители Минэкономразвития, Федерального казначейства, Госдумы РФ, Аналитического центра при Правительстве России, администраций регионов и муниципалитетов, а также Стратегического партнерства «Северо-Запад».



В своем докладе исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков рассказал о проблемах синхронизации документов стратегического планирования и межрегиональной кооперации. Он отметил, что для действующих сегодня в субъектах Северо-Западного макрорегиона документов стратегического планирования характерны разные сроки реализации, недостаточное сопряжение с федеральным законодательством в области стратегического планирования, необходимость актуализации с учетом меняющихся социально-экономических реалий, различия в названии и статусе документов стратегического планирования.



Партнерство намерено в числе приоритетов своей деятельности работать над синхронизацией Стратегии СЗФО и региональными стратегиями. Не менее важна координация со стратегиями муниципальных образований и крупных предприятий: без согласования этих документов трудно говорить о готовности округа к реализации масштабных социально-экономических проектов с федеральным финансированием и большим объемом частных инвестиций.



В форуме принимает участие делегация Мурманской области. В регионе сегодня действует Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная постановлением регионального правительства. В связи с меняющимися социально-экономическими реалиями планируется актуализация документа.