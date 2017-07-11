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Мурманская область. Арктика11.07.17 15:08

Проблемы, связанные с открытой перевалкой угля, должны решаться, «как и во всём цивилизованном мире» - Минэнерго РФ

Минэнерго РФ выступает против запрета использования открытой перевалки угля в портах, через которые продукция отправляется на экспорт, и считает необходимым бороться, прежде всего, с неспециализированными площадками для размещения угля. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на совещании по актуальным вопросам угольной промышленности с участием представителей администрации Кемеровской области и угольных компаний.

«Мы сейчас будем и уже начали предпринимать максимум усилий для того, чтобы эта инициатива не оформилась в закон первого чтения. Потому что считаем это абсолютно неправильно: для угольной промышленности - это будет просто катастрофа с точки зрения экспорта», - сказал он. Яновский напомнил, что в этом году из общего объёма планируемой добычи в 400 млн тонн угля 185 млн тонн будут поставлены иностранным потребителям.

Как сообщил Яновский журналистам, проблемы, связанные с открытой перевалкой угля, в РФ должны решаться, «как и во всем цивилизованном мире». «Угольные терминалы используют технологии, которые обеспечивают их безопасную работу, не нанося вред окружающей среде: делаются защитные, достаточно высокие экраны для того, чтобы, учитывая розу ветров, пыль не выдувалась, используются системы пылеподавления, которые устанавливаются на вышках и соответствующим образом орошают эти склады угля, тем самым препятствуя распространению пыли и т. д.», - отметил он, сообщают morvesti.ru.

Именно с помощью современных технологий, по его словам, «надо бороться с этой проблемой». Более того, уточнил замминистра, крупные угольные компании, имеющие свои терминалы, занимаются этой темой системно и постоянно. «У каждой этой компании с регионом-присутствия подписано соглашение и аналогичное соглашение подписано с теми, кто курирует экологию в этих регионах, реализуются на системной основе программы защиты окружающей среды», - напомнил он.

Между тем, Яновский добавил, что проблема возникает не там, где крупные терминалы, а там, где есть площадки, не специализирующиеся на хранении угля, но по договоренности с их владельцем топливо там размещается. «На самом деле, на мой взгляд, бороться надо с этими, грубо говоря, «дикими» площадками, которые, действительно, создают экологические проблемы», - добавил замминистра.

Как «Арктик-ТВ» сообщало ранее, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, её заместитель Владимир Панов и другие депутаты подготовили проект поправок к законодательству, согласно которым на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября 2017 г. Запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

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