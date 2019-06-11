Проблемы в мировой экономике будут сохраняться – Максим Орешкин

Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведёт к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с ТАСС в Цукубе, где в 10 июня проходила встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

По словам министра, во втором квартале 2019 года наблюдается замедление мирового экономического роста и роста мировой торговли. «Это, конечно, негативная история, она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране», - добавил он. Орешкин подчеркнул, что «на уровне «двадцатки» пока нет согласия двигаться вперёд, а это значит, что проблемы в мировой экономике будут сохраняться».

Он рассказал, что на прошедшей встрече министры не продвинулись вперед практически ни по каким вопросам. «Позиции сторон разные, выступления диаметрально противоположные. Россия, Китай, Евросоюз говорят об одном, США говорят о другом. Эта проблематика сохраняется, и я думаю, эта тема будет очень важной на обсуждении «Большой двадцатки» в Осаке, но боюсь, что там также большого прогресса с точки зрения многостороннего регулировании достигнуть не удастся», - отметил Орешкин.

«Будем надеяться, что хотя бы удастся сгладить те противоречия, которые (есть) между странами на двусторонней основе. Даже это поможет улучшить перспективы глобальной экономики», - заключил министр.

По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

«Ещё несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов - и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведёт к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести», - заявил он.

По мнению министра, странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны. «Если этого не произойдёт, то, к сожалению, мир разбежится по своим углам», - добавил он.

Президент США Дональд Трамп критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по данным Вашингтона, 500 млрд долларов. В течение прошлого года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга, пишет ТАСС.