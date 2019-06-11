На главной площади Мурманска будут отмечать День РоссииЦены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.06.19 09:30

Проблемы в мировой экономике будут сохраняться – Максим Орешкин

Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведёт к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с ТАСС в Цукубе, где в 10 июня проходила встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

По словам министра, во втором квартале 2019 года наблюдается замедление мирового экономического роста и роста мировой торговли. «Это, конечно, негативная история, она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране», - добавил он. Орешкин подчеркнул, что «на уровне «двадцатки» пока нет согласия двигаться вперёд, а это значит, что проблемы в мировой экономике будут сохраняться».

Он рассказал, что на прошедшей встрече министры не продвинулись вперед практически ни по каким вопросам. «Позиции сторон разные, выступления диаметрально противоположные. Россия, Китай, Евросоюз говорят об одном, США говорят о другом. Эта проблематика сохраняется, и я думаю, эта тема будет очень важной на обсуждении «Большой двадцатки» в Осаке, но боюсь, что там также большого прогресса с точки зрения многостороннего регулировании достигнуть не удастся», - отметил Орешкин.

«Будем надеяться, что хотя бы удастся сгладить те противоречия, которые (есть) между странами на двусторонней основе. Даже это поможет улучшить перспективы глобальной экономики», - заключил министр.

По словам Орешкина, США не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем.

«Ещё несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов - и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведёт к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке. И США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести», - заявил он.

По мнению министра, странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны. «Если этого не произойдёт, то, к сожалению, мир разбежится по своим углам», - добавил он.

Президент США Дональд Трамп критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по данным Вашингтона, 500 млрд долларов. В течение прошлого года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга, пишет ТАСС.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:15«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:30«Тайны века». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиПобедит ли летний оптимизм россиян потребительский пессимизм начала 2019 года?-PRO ВалютуДоллар и евро дешевеют в начале торгов-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 529 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика