Проблемы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами интересны членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В Вологде проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. В нем принимают участие первый заместитель главы регионального парламента Владимир Мищенко и депутат областной Думы Юрий Шадрин.

В повестке дня – развитие внутреннего и въездного туризма, формирование туристической привлекательности регионов, вопросы реализации в субъектах Северо-Запада РФ законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами: возникающие проблемы и пути их решения.

Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области парламентариев проинформировал Владимир Мищенко. Юрий Шадрин выступил по теме развития внутреннего и въездного туризма, а также формирования туристической привлекательности регионов Северо-Запада.