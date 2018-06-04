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Мурманская область. Арктика04.06.18 13:25

Процесс корректировок платы за отопление находится на постоянном контроле Государственной жилищной инспекции Мурманской области

О ходе исполнения поручения губернатора Марины Ковтун о контроле процесса корректировок платы за коммунальные услуги по отоплению сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, отчиталась начальник Государственной жилищной инспекции Алёна Кузнецова, которая сообщила, что только в мае по обращению граждан инспекцией инициировано 63 внеплановых проверки соблюдения порядка расчета размера корректировки платы за отопление. По состоянию на конец мая закончено 53 проверки, по их результатам выдано 26 предписаний об устранении нарушений.

Например, в Ковдорском районе из 59 многоквартирных домов в 14 домах корректировка платы за отопление была в пользу жильцов, в 45 домах гражданам плата была доначислена. Проверка выявила, что объём потребления тепловой энергии в межотопительный период определён неверно. ООО «Ковдор-Жилкомсервис» во исполнение предписаний должно произвести перерасчет в пользу потребителей. В Оленегорске проверка также выявила нарушения: неверное определение объема потребления тепловой энергии в межотопительный период и неверное определение объема потребления тепловой энергии из-за выхода из строя прибора учета.

«В настоящее время продолжаются проверки корректировки платы в Коашве, Видяево, Полярных Зорях, Коле, Кандалакше, Мурманске. Все предписания, выданные инспекцией, остаются на контроле до полного исполнения», – отметила Алёна Кузнецова.

Также главный государственный жилищный инспектор Мурманской области напомнила, что основной причиной высокого размера корректировки платы за отопление является возможный перерасход тепловой энергии на отопление и нужды горячего водоснабжения вследствие отсутствия регулирования и балансировки, а также отсутствия или неисправности оборудования тепловых энергоустановок, отсутствия теплоизоляции, наличия утечек теплоносителя в многоквартирных домах.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула, что управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК надо продолжать работу по энергосбережению и вести мониторинг объёмов потребления тепла помесячно для оперативного определения причин даже малейшего перерасхода.

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