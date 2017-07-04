Процесс ослабления рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 рублей

Ещё одна неделя летнего затишья прошла без значимых изменений на мировых фондовых площадках. Предстоящая в конце этой недели встреча президентов России и США на полях саммита G20 может в случае позитивных намеков поддержать котировки наших акций, заметно отставшие за первое полугодие от развивающихся рынков. Продление и ужесточение санкций уже в ценах, нулевой результат встречи может продлить стагнацию нашего рынка до осени. Арбитражные новости по знаковым корпоративным спорам с участием компаний «Роснефть» и «Сбербанк» могут оказать на рынок влияние в пределах нескольких процентов.

- Ожидаемое нами небольшое укрепление рубля на прошлой неделе ограничилось ценой немного ниже 59 рублей за доллар, несмотря на дорожающую нефть, - комментирует Александр Баулин, управляющий активами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - В нефтяных котировках рост прошлой недели был всего лишь коррекцией в 50% к предыдущему снижению. Отчет о добыче ОПЕК за июнь показывает рост, неожиданное снижение добычи в США на прошлой неделе связано с ураганом в мексиканском заливе и вряд ли продолжиться. Все это будет давить на нефтяные котировки, как и понижение прогнозов по ценам ведущими инвестбанками. Не за горами и конвертация нерезидентами полученных от российских компаний дивидендов. Все вышеперечисленное будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля, будет этот процесс плавным или скачкообразным предсказать невозможно, но к осени диапазон 62-65 рублей представляется наиболее реалистичным.