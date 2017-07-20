Процесс пошёл!

Сегодня можно повторить эту общеизвестную фразу Михаила Горбачёва, первого президента СССР, применительно к избирательной кампании 2017 года. На этой неделе появились первые законные кандидаты в депутаты в муниципальные органы власти, которые проявили желание принять участие в гонке-2017.

Например, в Территориальной избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск, где 3 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск по одномандатным избирательным округам №№ 1 и 3, уже зарегистрированы два кандидата - представители регионального отделения партии «Единая Россия», а вот документы двух самовыдвиженцев ещё в работе.

Интересная ситуация складывается в ходе подготовки к дополнительным выборам депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5, которые состоятся 10 сентября. Там поступили заявления в ТИК от восьми человек. Среди них – один единоросс, пять – самовыдвиженцы и два претендента от Мурманского местного отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России. Вот последние довольно быстро потеряли статус выдвинутого кандидата, выбыв из гонки на старте.

Другая картинка в ЗАТО Видяево, где в выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО п.Видяево пятого созыва уже готовы принять участие 15 человек: десять – это представители двух партий, а пять – самовыдвиженцы. Можно отметить, что своих кандидатов на выборную дистанцию вывели региональные отделения партий «Единая Россия» - 5 человек и Политической партии ЛДПР – тоже 5. Отрадно отметить, что в Видяево уже стартовали три кандидата, которые прошли регистрацию – два единоросса и один самовыдвиженец.

Ещё более активно идёт подготовка к выборам в Ковдорском районе, где в территориальную избирательную комиссию поступило 19 заявлений от желающих побороться за кресла в Совете депутатов Ковдорского района пятого созыва. При этом из них только четыре - самовыдвиженцы, один – представитель местного отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России и 14 – лучшие представители партии власти. Но на сегодняшнее число зарегистрирован только один кандидат в депутаты – самовыдвиженец.

Изменилась ситуация в Териберке, где до этого не было претендентов на участие в выборной кампании. Сегодня принять участие в выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Териберка шестого созыва хотят пять представителей двух партий: 3 выдвиженца от «Единой России» и 2 посланца регионального отделения партии Жириновского.

Равнодушие отмечается среди жителей Колы, которым предстоит 10 сентября принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского района пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3.

Вышли из спячки жители Варзуги, где на участие в дополнительных выбора депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 в ТИК подано два заявления от самовыдвиженцев.

Такая же картина в Ревде, где 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1. Из двух претендентов – самовыдвиженцев один уже прошёл горнило проверки документов и зарегистрирован кандидатом.

В дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на сегодняшний день принять участие изъявил всего один человек – представитель партии «ЕР».

Процесс пошёл! Нам же остаётся ждать новых обещаний хорошей жизни, вглядываться в лица кандидатов - не обманут ли, принимать решение, за кого голосовать...