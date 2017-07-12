Процесс пошёл - уже два электронных листка нетрудоспособности выданы поликлиниками Мурманска

С 1 июля в трёх медицинских организациях города Мурманска стало возможно получить листок нетрудоспособности в электронном виде.

Как сообщает Мурманское региональное отделение ФСС РФ, оформление больничных в новом формате осуществляется по желанию пациента с его письменного согласия. На сегодняшний день уже два электронных листка нетрудоспособности выданы ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» и направлены в базу данных Фонда социального страхования Российской Федерации. Они находится в «открытом» статусе и доступны для просмотра лечебному учреждению и страховщику. После закрытия листки появятся в личных кабинетах страхователя и застрахованного на интерактивном портале Фонда. В свою очередь работодатель сможет произвести расчёт пособия по временной нетрудоспособности, а пациент отследить и проконтролировать процесс назначения страховой выплаты.