Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова

Законопроект о пенсионном законодательстве будет вынесен на пленарное заседание Государственной Думы в среду, 26 сентября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что с учётом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет (Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заседание проходит в понедельник) пройдёт спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание», - сказала Голикова.

«Поступило (ко второму чтению) более 200 поправок, не только президентские и «Единой России», но и поступили поправки от достаточно большого количества субъектов», - добавила вице-премьер.

Пенсионный закон, как ожидается, будет принят Госдумой в третьем чтении, окончательном чтении на этой неделе, сообщил сегодня первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Два главных события этой недели - это рассмотрение во втором и третьем чтениях, как мы предполагаем, законопроекта об изменении параметров пенсионной системы», - сказал журналистам Исаев..