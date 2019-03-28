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Мурманская область. Арктика28.03.19 09:20

Процесс «весенней уборки» в области запущен

Инициированная главой Мурманской области Андреем Чибисом работа областного и муниципальных штабов по наведению порядка на улицах и во дворах набирает обороты. Вчера руководитель региона принял первый доклад областного штаба в лице министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского и главного жилищного инспектора Алёны Кузнецовой.

Процесс «весенней уборки» в области запущен, на данный момент главные задачи – полная очистка скатных кровель от наледи и вывоз снега с дворовых территорий. «Прощу ежедневно докладывать мне конкретные цифры – сколько крыш и дворов очищено, в какие сроки обещают уложиться управляющие компании. Чтобы ход уборки был максимально наглядным», – обратился к коллегам Андрей Чибис.

Начальник Госжилинспекции Мурманской области, замруководителя областного штаба Алёна Кузнецова считает, что штаб выступит тем координационным центром, которого области не хватало для системной работы с управляющими организациями.

«Да, у нас 9000 многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь. Да, у нас каждый муниципалитет самостоятельно отслеживает ситуацию на своей территории. Но в данном случае мы понимаем, что системная работа в едином ключе по всему региону абсолютно необходима», – подчеркнула глава ГЖИ.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 27 марта утром прошло селекторное совещание с муниципалитетами руководителя областного штаба, министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Гноевского. А в 16 часов в Мурманске состоялось первое заседание городского штаба областного центра.

В зале заседаний горсовета собрались руководители многочисленных городских управляющих компаний. Штаб выступил в «усиленном» составе: помимо главы администрации Мурманска Андрея Сысоева и его первого заместителя Алексея Лыженкова в президиуме присутствовали руководители областного штаба – Владимир Гноевский и Алёна Кузнецова, а также представители прокуратуры и Следственного комитета.

По словам Андрея Сысоева, сотрудники надзорных и правоохранительных органов были приглашены, чтобы ещё раз напомнить УК об ответственности как за управление домами, так и за безопасность граждан. И речь не только о наледи на крышах. К примеру, когда «скорая помощь» не может выехать из двора – это тоже прямая угроза жизни человека, отметил сити-менеджер.

Разговор прошёл в крайне деловом и местами даже жёстком ключе. Всем руководителям управляющих компаний были по очереди заданы два вопроса – о состоянии кровель и дворов на подведомственном жилфонде. Особое внимание уделялось тем компаниям, у которых в управлении находятся дома со скатными кровлями.

Далеко не все ответы УК удовлетворили членов штаба. Так, отдельные компании очищают скаты только по периметру, хотя кровля должна быть очищена полностью. Компании, нарушающие график вывоза снега, ссылаются на мешающие работам припаркованные автомобили. А кто-то просто недорабатывает безо всяких на то причин.

В то же время более половины мурманских УК подходят к работе вполне добросовестно, что подтверждают результаты контроля со стороны управлений городских округов.

Владимир Гноевский и Андрей Сысоев потребовали от управляющих организаций срочно устранить все имеющиеся недоработки. Муниципалитет совместно с областным штабом и прокуратурой будет тщательно следить за исполнением требований. Любое нарушение или жалоба жильцов могут стать поводом для проверки и принятия мер вплоть до лишения лицензии. А ЧП, подобные недавнему несчастному случаю на Рыбном проезде, 8, неминуемо повлекут за собой уголовную ответственность.

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
Д.О. Вернер
27.03.19 20:56
Может от депутатов будет больше пользы, если Вы перестанете их пиарить в роли комментаторов и опубликуете про них всего две таблицы: первая - это описание адресов домов их избирательных округов, а вто
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Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
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