Прочная плёнка скрепляет угольные частицы – в торговом порту успешно испытали экспериментальную природоохранную технологию
На территории Мурманского морского торгового порта проведена серия экспериментов по обработке навалочных грузов обеспыливающими растворами. Рецептура применяемых реагентов содержит только натуральные компоненты, которые являются дополнительными продуктами при производстве бумаги и целлюлозы.
Эксперимент проводился в два этапа и только в сухую погоду. Сначала угольный склад орошали специальным раствором из обычного пожарного шланга. В результате на поверхности штабеля образовалась прочная, но легко разрушающаяся корочка, которая препятствовала ветровой эрозии в течение всего срока наблюдения – более 6 суток.
Затем обеспыливающий раствор под давлением распыляли при помощи форсунок во время пересыпки угольной продукции с конвейера. Получен эффект, когда уголь оставался увлажненным более 4 суток. При последующих технологических операциях по перемещению этого штабеля в результате инструментальных замеров было зафиксировано снижение пылеобразования минимум в шесть раз.
Результаты эксперимента будут оперативно рассмотрены на техническом совете ПАО «ММТП». Но проведенный предварительный анализ уже говорит об эффективности и экологичности такой технологии.
Применение обеспыливающих растворов на промышленной площадке Мурманского морского торгового порта должно стать ещё одним элементом комплексной системы пылеподавления, снижающих нагрузку на окружающую среду до действующих мировых стандартов.