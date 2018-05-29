27 мая на Центральном стадионе профсоюзов г. Мурманска состоялся праздник «Процветай, наш Кольский край!» с участием делегаций Мурманской области.

Мурманский областной художественный музей стал организатором ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Свыше 90 мастеров продемонстрировали свои работы жителям г. Мурманска.

Мастера Мурманской области представили работы, выполненные в различных техниках. Посетители приобретали украшения из натуральных камней, кожи, полимерной глины, бисера, изделия из кости и рога оленя, топляка, лозы, стекла, изделия саамского рукоделия и многое другое.

Детей привлекали внимание авторские текстильные куклы, деревянные и вязаные игрушки, которых на выставке было представлено большое множество.