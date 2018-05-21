«Процветай, наш Кольский край!» - шестичасовой концерт в честь 80-летия Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун акцентировала внимание на приближающемся праздновании 80-летия Мурманской области. Глава региона напомнила, что уже успешно проведено множество мероприятий – в марте в художественном музее открылась выставка из фондового собрания Русского музея «Три великих портретиста», в апреле и мае состоялись концерты Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Кульминационные события программы празднования состоятся в Мурманске уже на этой неделе: 26 мая – праздничный концерт «Славься, Мурманская область!» (Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова); 27 мая – театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!» (Центральный стадион профсоюзов); 28 мая – открытие выставки «Мурманская область: история и современность» (областной краеведческий музей).

Более подробно о ключевом мероприятии празднования – театрализованном концерте «Процветай, наш Кольский край!» – доложил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

«Предполагаем, что в концерте примут участие около 10 тысяч зрителей. Продолжительность концерта составит 6 часов – с 15 до 21 часа. Концертная программа включает в себя выступления творческих представителей 15 городских округов и муниципальных районов, в которых задействовано более 1,5 тысячи участников», – сообщил Сергей Ершов.

Перед началом театрализованного концерта на Центральном стадионе профсоюзов пройдет выступление сводного духового оркестра Мурманской области, в состав которого войдет около 120 человек. Одновременно на верхней площадке стадиона будет организована ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, к участию в которой приглашены более ста заполярных ремесленников и мастеров. Кульминационной частью концерта станет выступление популярных исполнителей российской эстрады: рок-музыканта Александра Маршала и наших земляков – братьев Шумковых (дуэт «Сool on»). Для зрителей подготовлено большое количество сувенирной продукции, которую будут раздавать волонтёры.

Охрана общественного порядка и пожарная безопасность концерта находятся под контролем подразделений УМВД России по Мурманской области и Главного регионального управления МЧС России. Во время концерта на стадионе будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Глава ведомства обратил внимание, что проведением кульминационных мероприятий программа празднования 80-летнего юбилея Мурманской области не завершается. До конца года произойдёт еще много интересных культурных событий, из них наиболее значимые: гастроли Московского академического театра им. В. Маяковского; XII региональная художественная выставка «Российский Север»; открытие Регионального информационно-просветительского центра «Кольский Север» в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.

Марина Ковтун подчеркнула, что 80-летие Мурманской области – общее торжество, объединяющее жителей региона, и пригласила всех северян принять участие в праздничных мероприятиях. Региональным организаторам, а также главам муниципалитетов губернатор поручила приложить все усилия, чтобы мероприятия прошли на самом высоком уровне.