Продали «Атлантику», купили «Север», который после ремонта достанется мурманчанам

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил состояние здания бывшей гостиницы «Север». Девятиэтажный дом, в котором располагалась гостиница, был построен в 1987 году и первоначально использовался под общежитие для сотрудников машиностроительного предприятия оборонного комплекса «Севмаш».

В 2007 году здание было переведено в статус гостиницы. В настоящее время АО «Север» принадлежит дом на 65 квартир, из которых 51 однокомнатная и 14 двухкомнатных. Общая площадь этих жилых помещений – 2500 квадратных метров.

– Надо отметить, что проект планировки дома подходит для проживания мурманчан, помещения находятся в хорошем состоянии, – отметил Андрей Сысоев. – Важно учесть, что стоимость одного квадратного метра этой площади составила 22,5 тысячи рублей, это при том, что сегодня цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Мурманске колеблется от 60 до 70 тысяч рублей. Это хорошее использование ресурсов, которые были выручены АО «Север» от реализации здания «Атлантики».

В ближайшее время АО «Север» приступит к выполнению работ по замене электропроводки, установке новых оконных блоков, косметическому ремонту помещений. Также на первом этаже здания планируется выполнить перепланировку помещений в жилые.

Напомним, в Мурманске ведётся непрерывная работа по обеспечению горожан благоустроенным жильем. Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям: строительство социальных домов, приобретение квартир на вторичном рынке, перевод нежилых муниципальных помещений в жилые, а также ремонт пустующих муниципальных жилых помещений.