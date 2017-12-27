Продавца мурманского магазина присвоила и растратила более 52 тысяч рублей за один месяц

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился сотрудник продуктового магазина, расположенного в Первомайском округе областного центра. По его словам, при проведении очередной ревизии выявилась недостача денежных средств в сумме свыше 52 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению может быть причастна женщина, работающая в этом магазине продавцом-кассиром. Как позже установили сотрудники полиции, подозреваемая похищала денежные средства из кассы в течение месяца. В общей сумме она похитила более 52 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемую, - 36-летнюю ранее не судимую жительницу Мурманска, - и доставили в отдел полиции.

По результатам проверки в отношении мурманчанки следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.